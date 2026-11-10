Salzburgligist löst Vertrag mit Cheftrainer auf

„Ich habe den Verein in einem nicht guten Zustand übernommen. Jetzt haben wir den Entschluss gefasst, dass der Klub eine Veränderung braucht“, sagte Stevic kurz nach der Entscheidung der „Krone“ und fügte hinzu: „Ich habe mich mit dem Vorstand im Guten getrennt. Ich war wirklich sehr zufrieden. Es ist wirklich ein super Klub. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit“, meinte der 52-Jährige, der im Juli 2025 das Amt des Cheftrainers übernahm.