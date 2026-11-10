Salzburgligist löst Vertrag mit Cheftrainer auf

Salzburgligist Neumarkt braucht einen neuen Cheftrainer. Die Flachgauer trennten sich am Dienstagabend von Stanislav Stevic. Der Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.
Mit nur zwölf Punkten geht Neumarkt als 13. in die Winterpause der Salzburger Liga. Die hochgehandelten Flachgauer hinken damit ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Am Dienstagabend zog der Klub die Reißleine. Der Vertrag zwischen dem Verein und Cheftrainer Stanislav Stevic wird einvernehmlich aufgelöst.
Jetzt haben wir den Entschluss gefasst, dass der Klub eine Veränderung braucht.
Stanislav STEVIC
„Ich habe den Verein in einem nicht guten Zustand übernommen. Jetzt haben wir den Entschluss gefasst, dass der Klub eine Veränderung braucht“, sagte Stevic kurz nach der Entscheidung der „Krone“ und fügte hinzu: „Ich habe mich mit dem Vorstand im Guten getrennt. Ich war wirklich sehr zufrieden. Es ist wirklich ein super Klub. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit“, meinte der 52-Jährige, der im Juli 2025 das Amt des Cheftrainers übernahm.
Sportlich hinkt Neumarkt seinen Ansprüchen hinterher
Sportlich kann Stevic die Entscheidung indes verstehen und ist bereits für eine neue Zukunft bereit. „Wir wollten vorne mitspielen, haben sieben neue Spieler geholt. Mit diesem Gespräch hab ich das Gefühl bekommen, dass es nicht mehr geht. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf neue Herausforderungen. Ich bin bereit für einen neuen Verein.“
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