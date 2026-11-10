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Nach VSV-Pleite

„In der Eishockey-Liga müssen die Kosten sinken!“

Eishockey
10.11.2026 20:45
Black-Wings-Vereinspräsident und GmbH-Geschäftsführer Peter Nader bangt um Österreichs Vereine, ...
Black-Wings-Vereinspräsident und GmbH-Geschäftsführer Peter Nader bangt um Österreichs Vereine, die „den Kern“ der ICE Hockey League darstellen.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Spiel 1 nach dem Insolvenzantrag für den VSV: Am Mittwoch (19.15) steigt das Kärntner Derby gegen den KAC! Indes zittert die Konkurrenz mit den finanziell am Boden liegenden Villachern – und Linz-Chef Peter Nader bangt überhaupt um Österreichs Vereine, weshalb er in der Liga Änderungen fordert. 

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Am Mittwoch steigt Kärntens 365. Eishockeyderby! Das Spiel ist vorgezogen aus Runde 46, war ursprünglich beim „Mountain Classic“ Ende Jänner im Auslauf der Skisprungschanze in Bischofshofen geplant. Dort trifft aber nun der KAC auf Salzburg – und ist der VSV als Gegner der Steinbach Black Wings Linz vorgesehen.

VSV-Pleite: 73 Gläubiger betroffen
Jener Klub, dessen Profi-Gmbh in Person von Geschäftsführer Oliver Bergauer bei einem Schuldenberg von 2,8 Millionen Euro nun den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung stellte. 37 Dienstnehmer und 73 Gläubiger sind betroffen, mit denen ein Sanierungsplan abgeschlossen und die Grundlage für die Fortführung geschaffen werden soll. 1,2 Millionen müssen aufgebracht werden, um den Plan durchführen zu können. Die Konkurrenz bangt mit Villach! „Eine Liga ohne VSV ist undenkbar“, sagt Graz-Sportdirektor Philipp Pinter.

2,8 Millionen Euro Schulden und 1,2 Millionen fehlen, um den Sanierungsplan umzusetzen und den ...
2,8 Millionen Euro Schulden und 1,2 Millionen fehlen, um den Sanierungsplan umzusetzen und den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können.(Bild: GEPA)

Black-Wings-Boss: „Erschütternd“
„Dass ein Verein aus so der Hochburg Kärnten in solche Troubles gerät, ist erschütternd“, meint Black-Wings-Boss Peter Nader, der die Entwicklung der ICE League kritisch sieht:

Black-Wings-Vereinspräsident und GmbH-Geschäftsführer Peter Nader.
Black-Wings-Vereinspräsident und GmbH-Geschäftsführer Peter Nader.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)
  •  „Wir österreichische Klubs warnen längst, dass die Liga Hausaufgaben machen und uns als ihre Kernteams schauen muss, dass die wir uns halten können – und das bevor wir in Märkte gehen und Vereine aus dem Ausland dazu holen.“ „Es gibt viele Themen, die uns belasten! Es muss umgedacht, eine Kostenanalyse durchgeführt und die Kosten gesenkt werden! Es gibt viele Schrauben zu drehen!“ Beispiele?
  •  „Die Kaderregelungen! Derzeit ist es ohne Budgetobergrenzen ein Wettrüsten. Wer nicht investierst, ist nicht konkurrenzfähig – und dann fallen Zuseher und Sponsoren weg.“
  •  „Wir zahlen zu viel an den Verband für den Kooperationsvertrag.“
  •  „Wir haben Refereekosten von 50.000 Euro – dafür muss sich doch ein Sponsor finden lassen!“
  •  „Die Klubs erhielten früher von der Liga 120.000, jetzt zahlen wir jährlich 80.000 ein“, sorgt sich Nader um Österreichs Klubs. 
Um die Black WIngs müssen sich die Fans trotz eines negativen Eigenkapitals von rund 2,1 ...
Um die Black WIngs müssen sich die Fans trotz eines negativen Eigenkapitals von rund 2,1 Millionen keine Sorgen machen.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)

Linz? „Wir sind stabil!“
Und Linz? Die Steinbach Black Wings GmbH weist laut offengelegtem Jahresabschluss im Firmenbuch buchmäßig eine Überschuldung in der Höhe von rund 2,1 Millionen auf. Nader: „Wir haben noch Altlasten, mit denen wir aus der Saison 22/23 gestartet sind. Die Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, wir sind stabil, haben auch heuer trotz verpasster Play-Offs positiv bilanziert und den Turnaround geschafft. Wir haben in Oberösterreich zum Glück eine tolle Wirtschaft und treue Sponsoren. Es geht in eine gute Richtung!“

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