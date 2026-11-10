„In der Eishockey-Liga müssen die Kosten sinken!“

Linz? „Wir sind stabil!“

Und Linz? Die Steinbach Black Wings GmbH weist laut offengelegtem Jahresabschluss im Firmenbuch buchmäßig eine Überschuldung in der Höhe von rund 2,1 Millionen auf. Nader: „Wir haben noch Altlasten, mit denen wir aus der Saison 22/23 gestartet sind. Die Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, wir sind stabil, haben auch heuer trotz verpasster Play-Offs positiv bilanziert und den Turnaround geschafft. Wir haben in Oberösterreich zum Glück eine tolle Wirtschaft und treue Sponsoren. Es geht in eine gute Richtung!“