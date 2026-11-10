Fataler Streit ums Geld: „Wollte Vermieter töten“

Doch die Kaution war noch ausständig. Deshalb sei er offenbar an jenem April-Tag vor der Ordination gestanden: „Ich habe nur vorgehabt, mit ihm zu reden und eine Lösung zu finden“. Ohne Messer. Denn: Das will er erst später, als er zur Polizei ging, eingesteckt haben. Und er meinte noch: „Wer geht zur Polizei und macht so eine Aussage? Ja, da bin ich selbst schuld daran.“