Fataler Streit ums Geld: „Wollte Vermieter töten“

Ein seit elf Jahren hier in Salzburg lebender Iraner (44) ging am 1. April zur Polizeiinspektion beim Hauptbahnhof, um seinen Vermieter anzuzeigen. „Ich habe zur Frau Inspektorin gesagt, dass ich meinen Vermieter umbringen wollte.“ Deshalb saß er am Dienstag wegen versuchten Mordes vor den Geschworenen, die ihn schuldig sprachen ...
Der Kriminalfall hat begonnen, wie „ein schlechter Witz“, begann der Staatsanwalt am Dienstag im Saal 427 des Salzburger Landesgerichtes sein Eröffnungsplädoyer. Und fasste kurz zusammen: „Ein Mann geht in die Polizeiinspektion, legt ein Messer hin und sagt: Ich wollte meinen Vermieter töten“. Das geschah am 1. April 2026. Stunden zuvor war der angeklagte Iraner (44) bei der Arbeitsstelle seines Vermieters, einer Ordination in Salzburg, aufgetaucht.
Laut Anklage hatte er ein Messer bei sich. Doch die Tür war zu, der Doktor auf Urlaub. „Der Angeklagte hat die Tat geplant, er hatte eine Waffe bei sich. Es scheiterte nur, weil das Opfer nicht da war“, betonte der Ankläger und sah deshalb einen bedingten Vorsatz hinsichtlich versuchten Mordes. Zudem hat der Angeklagte zumindest dreimal den Vermieter im Vorfeld gefährlich bedroht.
Doch warum würde jemand so etwas gegenüber Polizisten sagen? „Er hat die Geschichte erfunden, weil er keine Bleibe hatte und ein paar Monate deshalb in Haft bleiben wollte“, meinte der Verteidiger und betonte, dass der zentrale Beweis selbst vom Angeklagten komme.
Nach der Vertragskündigung eskalierte die Situation
Der 44-Jährige selbst, der auch ziemlich gut Deutsch spricht, erzählte von seinem Lebensweg: Vor elf Jahren sei der frühere Buchhalter aus dem Iran geflohen. „Ich bin kein Moslem“, erklärte er, warum er dort verfolgt wurde. Nach zweieinhalb Jahren bekam er hier Asyl und jobbte im Lebensmittelhandel.
Mit Jahresende kündigte der Iraner den Mietvertrag. Anfang Februar eskalierte die Situation: „Ich dachte, er behandelt mich wie einen Idioten“, fand der Angeklagte. Sein Vermieter verlangte nämlich das Geld zurück. Ende Februar zog er aus.
2024 fand er über einen Bekannten eine 28-Quadratmeter-Wohnung– jene des späteren Opfers. Arbeitslosigkeit gepaart mit hohen Betriebskosten und Schimmel-Problemen lösten Zwistigkeiten aus, der Vermieter half ihm anfangs auch mit einem Darlehen.
Doch die Kaution war noch ausständig. Deshalb sei er offenbar an jenem April-Tag vor der Ordination gestanden: „Ich habe nur vorgehabt, mit ihm zu reden und eine Lösung zu finden“. Ohne Messer. Denn: Das will er erst später, als er zur Polizei ging, eingesteckt haben. Und er meinte noch: „Wer geht zur Polizei und macht so eine Aussage? Ja, da bin ich selbst schuld daran.“
Gegen 18 Uhr verkündete das Geschworenengericht die Entscheidung: Die Geschworenen glaubten dem Mann nicht und entschieden mit sechs zu zwei Stimmen auf Mordversuch. Strafe: Acht Jahre Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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