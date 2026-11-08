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106. Liga-Spiel

Routinier Bähre weiß, was sein „Job“ in Altach ist

Bundesliga
08.11.2026 12:09
Mike Bähre ist bei Altach ein absoluter Führungsspieler
Mike Bähre ist bei Altach ein absoluter Führungsspieler(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Sein bereits 106. Bundesliga-Spiel für die Altacher steht heute (14.30) für Mittelfeldmann Mike Bähre an. Der 31-Jährige, der zu Jahresbeginn 2023 bei den Vorarlbergern anheuerte, ist mittlerweile ein fixer Bestandteil im Team der Rheindörfler. Einer der vorangeht, wenn es darauf ankommt.

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„Das Herz in die Hand nehmen und alles geben, was man hat“, sagte Mike Bähre vor der Abfahrt nach Hartberg. „Mit Spielbeginn ist jede Statistik nur Makulatur, sie zählt nicht. Wir haben zuletzt zum ersten Mal beim GAK gewonnen, jetzt müssen wir eben in Hartberg nachlegen.“

Bähre ist ein Führungsspieler und ist sich der Aufgaben in dieser Rolle auch bewusst: „Natürlich zählt es zu meinen Aufgaben, die jüngeren Spieler entsprechend zu unterstützen. Zuletzt hat Yannis Eisschill eine gute Partie abgeliefert, er ist auf einem guten Weg, sich einen Platz in der Mannschaft zu erarbeiten“, ergänzt der Deutsche.

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Negativserie soll enden
„Unser Kader ist breiter geworden, einige Spieler haben in den letzten Wochen Schritte in die richtige Richtung gemacht. Sie haben selbst hart gearbeitet, wir haben ihnen geholfen“, sagt Trainer Ognjen Zaric. Mit großen Umstellungen ist nicht zu rechnen. „Wir wollen unbedingt die Negativserie beenden und danach eine fröhliche Busfahrt nach Hause haben“, sagt Zaric.

Trainingspause in Salzburg
Der Trainer gibt auch einen Einblick in die lange Zeit im Reisebus: „Wir Trainer sind viele Stunden zusammen und komplettieren unsere Daten, die wir brauchen. Wir erstellen unseren Matchplan, wir besprechen uns in vielerlei Hinsicht“, sagt Zaric. Aufgrund der extrem langen Fahrt haben die Altacher gestern in Salzburg eine Trainingspause eingelegt.

Kartenspiele und Schlafen
Ganz anders schaut die Beschäftigung der Spieler aus: „Wir sind eine Gruppe, die gerne zusammen eine Runde Karten spielen. Zwischendurch ist auch einmal Schlafen angesagt“, sagt Bähre, der sich längst an die stundenlangen Busfahrten gewöhnt hat. 

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