Routinier Bähre weiß, was sein „Job“ in Altach ist

Negativserie soll enden

„Unser Kader ist breiter geworden, einige Spieler haben in den letzten Wochen Schritte in die richtige Richtung gemacht. Sie haben selbst hart gearbeitet, wir haben ihnen geholfen“, sagt Trainer Ognjen Zaric. Mit großen Umstellungen ist nicht zu rechnen. „Wir wollen unbedingt die Negativserie beenden und danach eine fröhliche Busfahrt nach Hause haben“, sagt Zaric.