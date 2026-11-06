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„Raab gegen alle“

Neue Show: Raab tritt gegen 100 Herausforderer an

Society International
06.11.2026 10:20
Stefan Raab stellt sich seiner größten Herausforderung: Der Entertainer tritt in seiner neuen ...
Stefan Raab stellt sich seiner größten Herausforderung: Der Entertainer tritt in seiner neuen Show „Raab gegen alle“ gegen gleich 100 Gegner und Gegnerinnen an.(Bild: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einer gegen alle. Alle gegen Raab. Stefan Raab sorgt mit einer neuen, großen Samstagabendshow auf RTL für Unterhaltung. Denn für Spannung ist gesorgt: Der Entertainer stellt sich in „Raab gegen alle“ gleich 100 Gegnerinnen und Gegnern. Seine bislang größte Herausforderung! 

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Dafür werden keine Allrounder gesucht, sondern die Kandidaten ergattern mit etwas Glück ein Duell gegen Stefan, in dem sie ihre Stärke ausspielen können.

Wer besiegt Stefan Raab?
Unterstützt von einem prominenten Teamkapitän wollen sie in spektakulären Spielen, außergewöhnlichen Challenges und knallharten Duellen schaffen, woran schon viele gescheitert sind: Raab zu besiegen.

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: „Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: ,Den Raab schlage ich ganz locker.‘ Mit ,Raab gegen alle‘ machen wir daraus eine Samstagabendshow. 100 Herausforderinnen und Herausforderer bekommen die Chance, Stefan Raab bestenfalls in ihrer Paradedisziplin zu schlagen.“

„Größenwahn mit Unterhaltungswert“
Doch es gebe auch ein Problem: „Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind. Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns“, so Leschek.

Und auch darüber hinaus gibt Stefan Raab 2027 bei RTL wieder Vollgas. Nach dem Gewinn des Deutschen Fernsehpreises geht die Erfolgsshow „Wer weiß wie wann was war?“ zusammen mit Barbara Schöneberger mit neuen Folgen weiter.

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Auch die „Jetski Star WM“ kehrt 2027 mit einer neuen Ausgabe zurück. Zudem bleibt die „Stefan Raab Show“ ein fester Bestandteil des RTL-Programms. Für 2027 sind neue Ausgaben der Personality-Show auf dem Donnerstag-Late-Night-Platz geplant.

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