Vonn über Beziehung mit Bailet: „Er ist großartig“

Gegenüber dem „People“-Magazin hat Lindsey Vonn offen über ihre Beziehung mit Matthieu Bailet gesprochen. Im September hatte die US-Amerikanerin ihre Liebe zu dem Franzosen mit einem Kuss-Foto öffentlich gemacht.
„Ich glaube, in der Vergangenheit war es bei mir eine Mischung aus Verschwiegenheit und vielleicht auch zu viel Offenheit. Ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zu finden“, erklärte Vonn. Die 42-Jährige entschied sich deshalb, direkt an die Öffentlichkeit zu gehen, in Zukunft wolle sie allerdings nicht mehr allzu viel preisgeben.
Was Vonn aber sehr wohl über den 30-jährigen Speed-Spezialisten sagen kann: „Ich bin wirklich glücklich darüber, wie sich die Dinge mit ihm entwickeln. Er ist ein fantastischer Freund. Er ist großartig und das wollte ich mitteilen. Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen bin und glücklich bin.“
Weitere Operation
Während sich Bailet eifrig auf die neue Saison vorbereitet, steht für Vonn eine weitere Operation auf dem Plan. Die US-Amerikanerin hatte sich bei den Olympischen Spielen in Cortina im Februar bei einem Sturz mehrere schwere Verletzungen zugezogen. Dennoch steht die vierfache Gesamtweltcupsiegerin im Kader der USA.
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