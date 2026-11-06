Vonn über Beziehung mit Bailet: „Er ist großartig“

Was Vonn aber sehr wohl über den 30-jährigen Speed-Spezialisten sagen kann: „Ich bin wirklich glücklich darüber, wie sich die Dinge mit ihm entwickeln. Er ist ein fantastischer Freund. Er ist großartig und das wollte ich mitteilen. Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen bin und glücklich bin.“