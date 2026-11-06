Kritik nach „Peinlichkeit“ in der Europa League

Am Wochenende hatte Milan mit einem 3:1-Sieg im Derby gegen Inter Mailand noch für Furore gesorgt. Wenige Tage später gab’s nun den nächsten Rückschlag in der Europa League. 0:2 gegen Ferencvaros Budapest – die Mailänder verloren damit bis auf die Partie in Salzburg (4:0) alle anderen drei Auftritte.