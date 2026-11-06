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Topklub wird zerrissen

Kritik nach „Peinlichkeit“ in der Europa League

Europa League
06.11.2026 10:02
Großer Frust bei den Stars des AC Milan
Großer Frust bei den Stars des AC Milan(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Italiens Presse schimpft! Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Ferencvaros Budapest muss sich Topklub AC Milan harte Kritik gefallen lassen.

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Am Wochenende hatte Milan mit einem 3:1-Sieg im Derby gegen Inter Mailand noch für Furore gesorgt. Wenige Tage später gab’s nun den nächsten Rückschlag in der Europa League. 0:2 gegen Ferencvaros Budapest – die Mailänder verloren damit bis auf die Partie in Salzburg (4:0) alle anderen drei Auftritte.

Von einer „Peinlichkeit“ spricht die „Corriere dello Sport“. Auch die Gazzetta dello Sport ging mit den Spielern hart ins Gericht. Es sei ein „Albtraum“ im San Siro gewesen, heißt es.

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„Es gibt keine Erklärung“
Auch Coach Ruben Amorim schüttelte nach der Partie den Kopf. „Diesmal kann ich mein Team nicht verteidigen“, meinte der Portugiese bei Sky Sport Italia. „Es gibt keine Erklärung, es geht nicht um technische Aspekte, sondern um Ehrgeiz und Einstellung.“

Hinter Sturm und Salzburg
Nach vier Spieltagen in der Europa League liegt Milan nur auf Rang 28 – und somit sogar hinter Sturm Graz und Red Bull Salzburg, die am Donnerstag ebenfalls bittere Pleiten hinnehmen mussten. Nun muss gegen Olympiakos (a), Sunderland (h) Lewski Sofia (a) und Ararat-Armenia (h) eine Steigerung her.

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