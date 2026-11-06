Junge Mutter kann ihr Baby wieder weinen hören

Am Kepler Universitätsklinikum wurde nun erstmalig in Oberösterreich und als eine der ersten Kliniken im deutschsprachigen Raum ein vollständig implantierbares Cochlea-Implantat eingesetzt. Eine junge Mutter kann dadurch ihr eigenes Baby wieder weinen hören.
Eine schwere Hörbeeinträchtigung machte es einer jungen Mutter aus Oberösterreich bisher unmöglich, selbst das Weinen ihres eigenen Babys zu hören. Im Kepler Universitätsklinikum (KUK) wurde der Patientin ein vollständig implantierbares Cochlea-Implantat eingesetzt.
Zweite OP geplant
Auch eine sportbegeisterte Schwimmerin, die in den nächsten Tagen ihr Implantat bekommt, kann es künftig durchgehend tragen, ohne den Verlust oder Beschädigung durch Wassereintritt zu befürchten. „Für die Betroffenen bedeutet das einen neuen Zugang zum Hören“, sagt Paul Martin Zwittag, Vorstand der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am KUK.
Vorerst nur für Erwachsene zugelassen
Die neue Technologie verbindet die Hörleistung klassischer Cochlea-Implantat-Systeme mit mehr Freiheit und damit Lebensqualität im Alltag. Zugelassen ist sie vorerst für Erwachsene, schon im kommenden Jahr wird eine Erweiterung der Zulassung für Kinder erwartet. Damit könnten sich insbesondere für die Sprachentwicklung ganz neue Perspektiven eröffnen.
Mutter glücklich
Die Patientin war einen Tag nach der Operation bereits wohlauf: „Ich hatte Angst, dass ich mit einem normalen Cochlea-Implantat meine beiden Kinder in der Nacht vielleicht nicht hören könnte. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr und kann als Mutter für meine Kinder ganz anders da sein“, ist die Oberösterreicherin glücklich.
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