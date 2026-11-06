Junge Mutter kann ihr Baby wieder weinen hören

Mutter glücklich

Die Patientin war einen Tag nach der Operation bereits wohlauf: „Ich hatte Angst, dass ich mit einem normalen Cochlea-Implantat meine beiden Kinder in der Nacht vielleicht nicht hören könnte. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr und kann als Mutter für meine Kinder ganz anders da sein“, ist die Oberösterreicherin glücklich.