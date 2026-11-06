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Auto und Schein futsch

Streife überholt: Frau über 100 km/h zu schnell

Tirol
06.11.2026 09:12
In einer 60er-Zone etwa war die Lenkerin mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs (Symbolbild).
In einer 60er-Zone etwa war die Lenkerin mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Rasante Fahrt mit teuren Folgen! Eine 24-jährige Autolenkerin hatte es am Donnerstagabend auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Tiroler Bezirk Kitzbühel ganz besonders eilig. Ihr Pech: Die Tempobolzerin überholte ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei, die sofort die Verfolgung aufnahm. Fahrzeug und Führerschein wurden abgenommen!

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Gegen 20.45 Uhr war die junge Frau auf der B161 im Gemeindegebiet von Oberndorf in Tirol unterwegs, als sie den zivilen Polizeiwagen „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ überholte. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf.

Zitat Icon

Im Bereich einer 60er-Zone wurde eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 100 km/h festgestellt.

Die Polizei

Was die Polizisten dabei feststellten, hatte es in sich: Im Bereich einer 60er-Beschränkung etwa war die Lenkerin mit mehr als 100 km/h über dem erlaubten Tempolimit unterwegs, heißt es vonseiten der Ermittler.

Führerschein abgenommen, Auto beschlagnahmt
Schließlich konnten die Beamten die 24-Jährige im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol stoppen und kontrollieren. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen. Auch ihr Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

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Die rasante Fahrt dürfte für die Frau ein besonders kostspieliges Nachspiel haben. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

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