Alberts Sohn rührte mit Trauerrede alle zu Tränen

Vater äußerte schrecklichen Verdacht

Nach dem Tod von de Massy hatte sich auch sein Vater, Baron Christian de Massy zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit dem „Corriere della Sera“ erklärte der 77-Jährige: „Es war absolut kein Unfall und auch kein Suizid, nichts dergleichen. Aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen, weil die Ermittlungen noch laufen.“