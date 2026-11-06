Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschied von de Massy

Alberts Sohn rührte mit Trauerrede alle zu Tränen

Royals
06.11.2026 09:37
Bei der Trauerfeier für Antoine de Massy Anfang der Woche rührte Fürst Alberts unehelicher Sohn ...
Bei der Trauerfeier für Antoine de Massy Anfang der Woche rührte Fürst Alberts unehelicher Sohn Alexandre Grimaldi mit emotionalen Worten alle zu Tränen.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/palaisprincierdemonaco, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Anna Webber)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach dem tragischen Tod von Antoine de Massy wurde der Großcousin von Fürst Albert von Monaco am 4. November beigesetzt. Bei der bewegenden Trauerfeier widmete Alberts unehelicher Sohn Alexandre Grimaldi seinem verstorbenen Cousin berührende Worte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Fürstenfamilie von Monaco trauert um Antoine de Massy: Der Cousin zweiten Grades von Albert wurde Ende Oktober in einer Grünanlage in Monaco tot aufgefunden.

Alexandre Grimaldi trug Sarg
Am 4. November erwiesen Albert und Charlène, Caroline von Hannover sowie weitere Familienmitglieder dem 29-Jährigen die letzte Ehre. Der Palast veröffentlichte ein Foto der Gedenkfeier – hier zu sehen:

Unter den Trauergästen befand sich auch Alexandre Grimaldi, der uneheliche Sohn von Fürst Albert, wie „Monaco Matin“ jetzt berichtete. Er trug demnach mit drei weiteren Personen den Sarg in die Cathédrale Notre-Dame-Immaculée und hielt später eine bewegende Trauerrede.

„Mein großer Bruder“
Die jungen Männer hatten eine ganz besondere Verbindung, wie Alexandre in seiner Rede über „meinen lieben Cousin, meinen großen Bruder“, die er auf Englisch und Französisch hielt, ausführte. Unter anderem habe Antoine ihm „das Autofahren auf dem Parkplatz des Monte-Carlo Country Club beigebracht“, erinnerte der 23-Jährige sich. 

Außerdem seien die Urlaube in der Karibik mit Antoine die „glücklichsten Momente“ seines Lebens gewesen, erklärte er. „Ich liebe dich, jetzt und für immer“, endete Alberts Sohn seine Ansprache, mit der er laut der Zeitung die Trauergäste zu Tränen gerührt habe.

Alexandre Grimaldi, der unehelicher Sohn von Fürst Albert, erinnerte sich mit bewegenden Worten ...
Alexandre Grimaldi, der unehelicher Sohn von Fürst Albert, erinnerte sich mit bewegenden Worten an seinen „Cousin und Bruder“ Antoine de Massy.(Bild: APA/AFP/Bertrand GUAY)

Vater äußerte schrecklichen Verdacht
Nach dem Tod von de Massy hatte sich auch sein Vater, Baron Christian de Massy zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit dem „Corriere della Sera“ erklärte der 77-Jährige: „Es war absolut kein Unfall und auch kein Suizid, nichts dergleichen. Aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen, weil die Ermittlungen noch laufen.“

Antoine de Massy starb nach einem Sturz aus 13 Metern Höhe in einen Garten an der Larvotto-Promenade. Die Familie hatte am nächsten Tag Alarm geschlagen, nachdem der 29-Jährige nicht zum Familienessen erschienen war.

Lesen Sie auch:
Fürstin Charlène und Fürst Albert trauern um Antoine de Massy: Der Großcousin des Fürsten wurde ...
Wurde tot aufgefunden
Charlène & Albert trauern um Antoine de Massy (29)
27.10.2026
42-Jähriger in U-Haft
Cousin von Albert: Erste Hinweise zu Todesursache
28.10.2026

42-Jähriger in U-Haft
Mittlerweile leitete die Staatsanwaltschaft in Monaco nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung gegen einen 42-Jährigen ein. Der Mann soll mit de Massy einen Nachtclub verlassen und sich später auch in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
06.11.2026 09:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
336.693 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
130.470 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
117.918 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
1745 mal kommentiert
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1139 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
648 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Royals
Abschied von de Massy
Alberts Sohn rührte mit Trauerrede alle zu Tränen
Geheime Lagerräume
Werden jetzt auch Meghans alte Sachen durchwühlt?
Simple Erklärung?
Kronprinzessin Victoria: Rätsel um ihren Ehering
Neuer Schock für Royal
Nun auch Meghans Bruder im Visier der Ermittler!
Seit ihrer Rückkehr
Harry und Meghan planen erste Auslandsreise
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf