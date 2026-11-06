Kimi Antonelli macht sich ganz besonderes Geschenk

Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat nun ein besonderes Erinnerungsstück zu Hause.
Der jüngste Champion in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse ließ sich das Podiumsfoto mit Lewis Hamilton und Max Verstappen von seiner Krönungsfahrt in Mexiko einrahmen.
„Diese Erinnerung wird mir für immer bleiben“
„Es war etwas Besonderes, weil es echt war, weil es etwas war, das sie wirklich tun wollten“, sagte Antonelli wenige Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Fahrerlager von Interlagos in Brasilien. „Diese Erinnerung wird mir für immer bleiben.“
Die mehrmaligen Weltmeister Hamilton von Ferrari und Verstappen von Red Bull nahmen Antonelli am vergangenen Sonntag kurz nach dessen Triumph auf dem Podium in Mexiko-Stadt auf ihre Schultern. Der 20-jährige Mercedes-Pilot wollte sich bei den beiden Star-Fahrern noch für die unvergesslichen Momente auf der Siegerfeier bedanken.
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