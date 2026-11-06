Kimi Antonelli macht sich ganz besonderes Geschenk

„Diese Erinnerung wird mir für immer bleiben“

„Es war etwas Besonderes, weil es echt war, weil es etwas war, das sie wirklich tun wollten“, sagte Antonelli wenige Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Fahrerlager von Interlagos in Brasilien. „Diese Erinnerung wird mir für immer bleiben.“