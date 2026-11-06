„Animal Care International“ lädt zur Adventjause

Werden Sie Not-Pflegestelle!

In diesem Jahr sollen nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch Tierfreunde als sogenannte Not-Pflegestellen für die gute Sache gewonnen werden. Renate Grell: „Sie sind mitunter einer der wichtigsten Bausteine im Tierschutz, und weit mehr als nur eine bloße Zwischenstation. Not-Pflegestellen sind der sichere Hafen, der den Unterschied zwischen einem Dahinfristen und einem Leben voller Liebe bedeutet – für manche sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod.“