„Animal Care International“ lädt zur Adventjause

Am 21. November findet im niederösterreichischen Breitenfurt wieder das Adventfest der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Bei Glühwein und Weihnachtskeksen haben Tierfreunde die Gelegenheit, Father Anthony kennenzulernen.
Der Franziskanermönch Father Anthony versorgt in Bosnien gemeinsam mit seinem Team mehr als 80 Hunde und Katzen und leistet damit Tierschutz an vorderster Front. Allen interessierten Besuchern wird er bei der ACI-Adventjause wieder gerne aus seinem Leben und von seiner Tierschutztätigkeit berichten. „Er ist ein Vertreter der katholischen Kirche, wie man ihn seinesgleichen suchen muss“, schwärmt Renate Grell, Mitbegründerin des Tierschutzvereins.
Adventzeit einläuten und Tieren helfen
„Wir von ‘Animal Care International‘ freuen uns auf alle Tierfreunde und ihre Vierbeiner und darauf, mit ihnen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Läuten wir gemeinsam die Adventzeit ein und tun wir Gutes für arme Vierbeiner“, so Renate Grell, „Es wird hausgemachte Köstlichkeiten für Mensch und Hund sowie tolle weihnachtliche Überraschungen für eure Haustiere geben.“
Werden Sie Not-Pflegestelle!
In diesem Jahr sollen nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch Tierfreunde als sogenannte Not-Pflegestellen für die gute Sache gewonnen werden. Renate Grell: „Sie sind mitunter einer der wichtigsten Bausteine im Tierschutz, und weit mehr als nur eine bloße Zwischenstation. Not-Pflegestellen sind der sichere Hafen, der den Unterschied zwischen einem Dahinfristen und einem Leben voller Liebe bedeutet – für manche sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod.“
Die Adventjause von „Animal Care International“ findet am 22. November von 14 bis 18 Uhr am Areal des Pferdesportzentrums St. Hubertus am Linken Graben 2 in 2384 Breitenfurt statt.
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