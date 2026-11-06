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HAND AUFS HERZ

Muss Liebe es aushalten, wenn einer schnarcht?

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06.11.2026 09:34
Wie geht man mit Menschen um, die schnarchen?
Wie geht man mit Menschen um, die schnarchen?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, Tatyana Gladskih - stock.adobe.com, DENYS PRYKHODOV, WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Tagsüber große Liebe, nachts großes Leiden: Wer neben einem Menschen schläft, der schnarcht, weiß, wie zermürbend das sein kann. Aber muss man das in einer Beziehung einfach so aushalten? Oder darf man irgendwann sagen: Schluss mit schlaflosen Nächten?

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Schnarchen ist einer der häufigsten Beziehungskiller im Schlafzimmer. Getrennte Betten, eigene Schlafzimmer oder sogar unterschiedliche Stockwerke: Für manche Paare ist das letztlich die Rettung –  für andere klingt es nach Beziehungskrise. Wie sehen Sie das? 

Würden Sie wegen des Schnarchens Ihres Partners getrennt schlafen? Tun Sie das vielleicht bereits? Leben Sie vielleicht schon eine sogenannte „Sleep Divorce“, sprich: nachts getrennt, doch gemeinsam glücklich?

Oder gehört für Sie Nähe auch dann dazu, wenn beim Schlafen die Wände wackeln? Gehört Schnarchen für Sie einfach zu einer langjährigen Partnerschaft dazu, die man aushalten muss? 

Wir sind neugierig: Hat Schnarchen schon einmal für Streit gesorgt? Welche Lösungen haben Sie gefunden? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen!

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