Tankstellenräuber nach zwei Jahren geschnappt

Der Verdächtige schlug gleich zweimal hintereinander zu: Sowohl am 21. als auch am 22. August 2024 nahm der Tatverdächtige die OMV-Tankstelle ins Visier. Nach seinem zweiten Coup war der Mann allerdings kurz unmaskiert auf dem Überwachungsvideo der Tankstelle zu sehen. Daraufhin wandte sich die Polizei mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Vorerst allerdings ohne Erfolg.