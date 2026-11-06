Trotz Krisen und Inflation: Reiselust hält an

Hilton und Marriott weniger optimistisch

Mit seinem Optimismus hebt sich Airbnb von Konkurrenten wie Booking Holdings und den Hotelketten Hilton und Marriott ab. Diese äußerten sich zuletzt vorsichtig zum vierten Quartal. Sie verwiesen auf hohe Flugpreise infolge des Iran-Kriegs sowie auf Unruhen in Teilen Europas. Airbnb erklärte, die Entwicklungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika genau zu beobachten.