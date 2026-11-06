Assist von Rossi bei Heimniederlage der Canucks

Die Vancouver Canucks mit dem Vorarlberger Marco Rossi haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die nächste Niederlage einstecken müssen.
Die Canucks verloren das Heimspiel gegen die Winnipeg Jets 2:6. Es war die vierte Niederlage hintereinander und die 14. in den jüngsten 15 Spielen. Rossi bereitete das erste Tor der Canucks durch Liam Öhgren zum 1:2 (7.) vor.
Ohne den weiter verletzt fehlenden Kärntner Marco Kasper unterlagen die Detroit Red Wings zu Hause den Vegas Golden Knights 1:2. Detroit ging durch Anton Johansson (43.) in Führung, kassierte nach Treffern von Braeden Bowman (45.) und Trevor Conelly (59.) aber ihre dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen.
Schon Scorerpunkte 44 für McDavid
Bei der 4:5-Heimniederlage der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks verbuchte Edmontons Superstar Connor McDavid ein Tor und drei Assists. McDavid hat damit in allen 17 Saisonspielen mindestens einen Scorerpunkt verbucht und ist mit 44 Punkten (10 Tore, 34 Assists) klar die Nummer eins der Liga vor seinem deutschen Teamkollegen Leon Draisaitl (31).
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