Assist von Rossi bei Heimniederlage der Canucks

Schon Scorerpunkte 44 für McDavid

Bei der 4:5-Heimniederlage der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks verbuchte Edmontons Superstar Connor McDavid ein Tor und drei Assists. McDavid hat damit in allen 17 Saisonspielen mindestens einen Scorerpunkt verbucht und ist mit 44 Punkten (10 Tore, 34 Assists) klar die Nummer eins der Liga vor seinem deutschen Teamkollegen Leon Draisaitl (31).