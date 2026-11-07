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Valerie Huber im Talk:

„Müssen uns dieser von Kriegstreiberei abwenden!“

Adabei Österreich
07.11.2026 12:44
Valerie Huber
Valerie Huber(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Nach ihrem Bestseller „Fomo Sapiens“ erscheint heute das zweite Buch von Valerie Huber. In „Soft Revolution“ beschäftigt sich die Schauspielerin, Autorin und UNICEF-Ehrenbeauftragte mit allgegenwärtigen Krisen, Konflikten und gesellschaftlicher Spaltung. Im „Krone“-Interview spricht sie über Lösungsvorschläge, die Verantwortung, den Mund aufzumachen, und menschliche Superkräfte.

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„Krone“: Für unsere allgegenwärtigen Krisen, Konflikte und der gesellschaftlichen Spaltung schlagen Sie mit ihrem Buch die titelgebende  „Soft Revolution“ vor. Was verstehen Sie unter sanfter Revolution und warum glauben Sie, dass ausgerechnet dieser Zugang notwendig ist?

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