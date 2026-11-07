„Müssen uns dieser von Kriegstreiberei abwenden!“

Nach ihrem Bestseller „Fomo Sapiens“ erscheint heute das zweite Buch von Valerie Huber. In „Soft Revolution“ beschäftigt sich die Schauspielerin, Autorin und UNICEF-Ehrenbeauftragte mit allgegenwärtigen Krisen, Konflikten und gesellschaftlicher Spaltung. Im „Krone“-Interview spricht sie über Lösungsvorschläge, die Verantwortung, den Mund aufzumachen, und menschliche Superkräfte.