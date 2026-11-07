15 Jahre, ein Klub! Unterhaus-Kicker jagt Rekord

Die letzte Runde der Kärntner Liga im Jahr 2026 steigt am Samstag und noch drei Teams rittern um die Winterkrone. Ein Kicker erreicht einen Meilenstein, läuft zum 440. Mal in der Liga auf. Jetzt jagt er sogar einen Rekord.
Die letzte Runde vor der Pause! Und in der Kärntner Liga rittern noch drei Teams um die Winterkrone. Leader SAK empfängt im direkten Duell den Zweiten St. Veit. „Wir wollen einen starken Herbst gut beenden und an der Spitze bleiben“, so SAK-Funktionär Silvo Kumer. Die Herzogstädter nehmen das Topspiel locker. „Die Luft ist draußen, es wird Zeit, dass die Pause kommt. Mit Alex Hofer und Raphael Kulterer wird die Flügelzange wohl ausfallen“, sagt Manager Michi Salbrechter. „Ob wir als Erster oder Zweiter überwintern, ist relativ egal!“
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