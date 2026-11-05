Mit 88 Jahren will es Peter Kraus nochmal wissen

Und was sagt Ehefrau Ingrid?

Er tut es nicht alleine, sondern im Duett. Gemeinsam mit seinem Sohn Mike. Ihre Pläne verkündeten sie, kein Schmäh, während ihres Urlaubs im Thermenhotel Larimar, bei Hausherr Johann Haberl („Ich bin ein Kraus-Fan!“). „Eigentlich wollte ich schon wieder aufhören“, spricht Peter der Große seine Musikerpension an, „Aber Mike’s Lied ,Für immer vereint‘ hat mich daran erinnert, dass ich nicht daheim singen will, also gehen wir auf Tour.“ War seine Frau Ingrid „glücklich“, dass ihr Göttergatte dann daheim nicht mehr rotiert? „Nein, eigentlich nicht. Aber sie weiß, dass wenn ich glücklich bin, bin ich auch ein glücklicher Ehemann“, lacht Kraus.