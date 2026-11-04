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„Krone“-Interview

Conny Kreuter: „Mamasein hat mich total erwischt“

Adabei Österreich
04.11.2026 19:48
Der Dancing-Star-Profi im Mutterglück: Am 30. September kam Baby Luna zur Welt.
Der Dancing-Star-Profi im Mutterglück: Am 30. September kam Baby Luna zur Welt.(Bild: KATARINA LINDBICHLER)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

„Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter schwebt im Babyglück! Seit der Geburt von Töchterchen Luna ist für die 40-Jährige nichts mehr, wie es war. Im emotionalen „Krone“-Gespräch erzählt sie von schlaflosen Nächten, großen Muttergefühlen und ihrer Rückkehr auf die Bühne. Die „Krone“ hat die süßen Fotos.

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Vor wenigen Wochen tauschte „Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter das Tanzparkett gegen eine ganz besondere Rolle: Am 30. September kam Töchterchen Luna zur Welt. Seither schwelgt die 40-Jährige im Mutterglück. „Das Mamasein hat mich total erwischt“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch. „Von heute auf morgen ist die Welt einfach anders. Aber alles ist gut, wie es ist, auch wenn es anstrengend ist.“ Dabei hatte Kreuter vor der Geburt durchaus Bedenken.

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