Conny Kreuter: „Mamasein hat mich total erwischt“

Vor wenigen Wochen tauschte „Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter das Tanzparkett gegen eine ganz besondere Rolle: Am 30. September kam Töchterchen Luna zur Welt. Seither schwelgt die 40-Jährige im Mutterglück. „Das Mamasein hat mich total erwischt“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch. „Von heute auf morgen ist die Welt einfach anders. Aber alles ist gut, wie es ist, auch wenn es anstrengend ist.“ Dabei hatte Kreuter vor der Geburt durchaus Bedenken.