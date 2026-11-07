Rekord-Ansturm! „Könnte ein Kartenbüro eröffnen“

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Fußball National
07.11.2026 08:00
Wieder kein Erfolgserlebnis. Bei Sturm gab es auch gegen Celje nach dem Schlusspfiff wieder ...
Wieder kein Erfolgserlebnis. Bei Sturm gab es auch gegen Celje nach dem Schlusspfiff wieder hängende Köpfe.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Vier Spiele sieglos, das ersehnte Erfolgserlebnis blieb auch gegen Celje aus. Was Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch trotz der bitteren 2:3-Heimniederlage Hoffnung macht und warum Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker bereits die Vorwehen zum Wiedersehen in der Europa League am 26. November spürt. 

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Der Befreiungsschlag blieb wieder aus! Ein Heimsieg gegen Celje war insgeheim fix eingeplant, doch der Schuss ging nach hinten los. Während die Slowenen ihren ersten Sieg in der Europa League bejubelten, stapften die Sturm-Profis mit hängenden Köpfen in die Kabine. Auch im vierten Spiel in Folge kein Sieg. Und das gegen Mannschaften, die bei Weitem nicht die Kragenweite von Sturm haben. Ried, Lustenau, WAC und Celje – durch die Bank biedere Kost.

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