Rekord-Ansturm! „Könnte ein Kartenbüro eröffnen“

Der Befreiungsschlag blieb wieder aus! Ein Heimsieg gegen Celje war insgeheim fix eingeplant, doch der Schuss ging nach hinten los. Während die Slowenen ihren ersten Sieg in der Europa League bejubelten, stapften die Sturm-Profis mit hängenden Köpfen in die Kabine. Auch im vierten Spiel in Folge kein Sieg. Und das gegen Mannschaften, die bei Weitem nicht die Kragenweite von Sturm haben. Ried, Lustenau, WAC und Celje – durch die Bank biedere Kost.