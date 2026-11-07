Rumäniens Grünstrom aus österreichischer Hand

Während hierzulande mit regulatorischen Initiativen wie dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) und dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) den Ausbau von Grünstrom vorangetrieben wird, bringen heimische Unternehmen ihr Know-how auch über die Landesgrenzen hinweg ein.