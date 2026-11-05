Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Happy 90er!

Was Felix Dvorak gerne noch gemacht hätte …

Adabei Österreich
05.11.2026 09:57
Alles Gute zum 90. Geburtstag Herr Felix Dvorak.
Alles Gute zum 90. Geburtstag Herr Felix Dvorak.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Show-Multitalent, Theater- und TV-Tausendsassa: Der Mann mit dem (Über-)Lebenslauf feierte am Mittwochabend im Schreiberhaus in Wien seinen 90. Geburtstag. Die „Krone“ war beim Fest dabei und erfuhr von Dvorak, in welche Rolle er gerne noch geschlüpft wäre.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieser Mann hat eigentlich nichts im Leben eines Show-Zirkuspferdes ausgelassen. Er war Showmaster, Theaterintendant, Drehbuchautor, Conférencierda stellten wir Tausendsassa Felix Dvorak zum 90er – zu Gast war er mit seinem Fest im Schreiberhaus bei Poldi Huber, dem James Dean der Wiener Weinberge – die Frage: Was hätte er vielleicht noch gerne gemacht, was sich bis dato nicht ausgegangen war?

„Gerne hätte ich den Frosch an der Wiener Staatsoper gespielt“, sagt er im „Krone“-Gespräch und wird dabei auch gleich wehmütig, denn einen Wunsch hätte er tatsächlich gehabt: „Der größte Wunsch wäre gewesen, dass meine Frau noch lebt (Anm.: Gattin Elisabeth starb 2021). Das ist nicht der Fall, also bin ich eigentlich doch wunschlos.“

Felix Dvorak mit Tochter Daniela, Enkel Leonie, Tochter Katja, Enkerl Lilli (v. li.).
Felix Dvorak mit Tochter Daniela, Enkel Leonie, Tochter Katja, Enkerl Lilli (v. li.).(Bild: Alexander Tuma)
Bgm. Ludwig, Sissi und Erwin Pröll (v.li.n.re.).
Bgm. Ludwig, Sissi und Erwin Pröll (v.li.n.re.).(Bild: Alexander Tuma)

Zum Feiern war ihm dann dennoch zumute – im Kreise so vieler seiner Lieben kein Wunder. Dabei: Wiens Michael Ludwig, Niederösterreichs Altlandesvater Erwin Pröll, Top-Mime Erwin Steinhauer, Kult-Stimme Chris Lohner, Society-Doyenne Inge Unzeitig, Top-Autor Georg Markus und Charitylady Inge Klingohr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
05.11.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
325.510 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
104.753 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.026 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3101 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
498 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
394 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Adabei Österreich
Happy 90er!
Was Felix Dvorak gerne noch gemacht hätte …
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Conny Kreuter: „Mamasein hat mich total erwischt“
Abschied auf Zeit
Babypause: Wer Gabi Hiller im Ö3-Wecker vertritt
Palazzo-Premiere
Mendt und Nentwich: Im Partnerlook durch die Nacht
Krone Plus Logo
Sieg gegen den Krebs
So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf