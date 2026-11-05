Was Felix Dvorak gerne noch gemacht hätte …

Show-Multitalent, Theater- und TV-Tausendsassa: Der Mann mit dem (Über-)Lebenslauf feierte am Mittwochabend im Schreiberhaus in Wien seinen 90. Geburtstag. Die „Krone“ war beim Fest dabei und erfuhr von Dvorak, in welche Rolle er gerne noch geschlüpft wäre.
Dieser Mann hat eigentlich nichts im Leben eines Show-Zirkuspferdes ausgelassen. Er war Showmaster, Theaterintendant, Drehbuchautor, Conférencierda stellten wir Tausendsassa Felix Dvorak zum 90er – zu Gast war er mit seinem Fest im Schreiberhaus bei Poldi Huber, dem James Dean der Wiener Weinberge – die Frage: Was hätte er vielleicht noch gerne gemacht, was sich bis dato nicht ausgegangen war?
„Gerne hätte ich den Frosch an der Wiener Staatsoper gespielt“, sagt er im „Krone“-Gespräch und wird dabei auch gleich wehmütig, denn einen Wunsch hätte er tatsächlich gehabt: „Der größte Wunsch wäre gewesen, dass meine Frau noch lebt (Anm.: Gattin Elisabeth starb 2021). Das ist nicht der Fall, also bin ich eigentlich doch wunschlos.“
Zum Feiern war ihm dann dennoch zumute – im Kreise so vieler seiner Lieben kein Wunder. Dabei: Wiens Michael Ludwig, Niederösterreichs Altlandesvater Erwin Pröll, Top-Mime Erwin Steinhauer, Kult-Stimme Chris Lohner, Society-Doyenne Inge Unzeitig, Top-Autor Georg Markus und Charitylady Inge Klingohr.
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