Was Felix Dvorak gerne noch gemacht hätte …

Dieser Mann hat eigentlich nichts im Leben eines Show-Zirkuspferdes ausgelassen. Er war Showmaster, Theaterintendant, Drehbuchautor, Conférencierda stellten wir Tausendsassa Felix Dvorak zum 90er – zu Gast war er mit seinem Fest im Schreiberhaus bei Poldi Huber, dem James Dean der Wiener Weinberge – die Frage: Was hätte er vielleicht noch gerne gemacht, was sich bis dato nicht ausgegangen war?