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Vertraute schildert:

Keeper denkt nach Todes-Drama wohl an Karriereende

Fußball International
07.11.2026 12:40
Jesus Owono prallte mit Jesus de Miguel zusammen – der daraufhin starb.
Jesus Owono prallte mit Jesus de Miguel zusammen – der daraufhin starb.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
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Von krone Sport

Nachdem der spanische Fußballer Jesus de Miguel nach einem heftigen Zusammenprall mit Jesus Owono ums Leben gekommen war, überlegt der Andorra-Keeper nun offenbar, seine Karriere zu beenden. 

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„So sehr man auch versucht, ihn zu trösten, es ist unglaublich schwer für ihn“, schilderte Ana Maye, eine Vertraute des Äquatorialguineers, der spanischen „Mundo Deportivo“. 

Jesus de Miguel wurde nur 30 Jahre alt.
Jesus de Miguel wurde nur 30 Jahre alt.(Bild: AP/AP Photo/Manu Fernandez)

Infolge der Tragödie wird wegen möglicher fahrlässiger Tötung gegen Owono ermittelt, er selbst äußerte sich in Form einer Aussendung seines Vereins zu dem Vorfall: „Mir fehlen die Worte, und es fällt mir sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten. Der Verlust von Jesus bereitet mir unermesslichen Schmerz. Meine Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und all den Menschen, die ihn geliebt haben.“

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„Er ist zutiefst erschüttert“
Laut Maye überlegt Owono sogar seine Karriere zu beenden. „So sehr man auch versucht, ihn zu trösten, es ist unglaublich schwer für ihn. Er ist zutiefst erschüttert und braucht Zeit, psychologische Unterstützung und Ruhe, um alles verarbeiten zu können, was passiert ist.“

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