Keeper denkt nach Todes-Drama wohl an Karriereende

Infolge der Tragödie wird wegen möglicher fahrlässiger Tötung gegen Owono ermittelt, er selbst äußerte sich in Form einer Aussendung seines Vereins zu dem Vorfall: „Mir fehlen die Worte, und es fällt mir sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten. Der Verlust von Jesus bereitet mir unermesslichen Schmerz. Meine Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und all den Menschen, die ihn geliebt haben.“