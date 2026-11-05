Eveline Wild bringt Weihnachten ins Bücherregal

Auch wenn es einige vielleicht noch nicht wahrhaben wollen: Weihnachten steht langsam aber sicher vor der Türe. Und dabei hat das Vanillekipferl auf Österreichs Kekstellern einen Stammplatz. Eveline Wild hätte da allerdings ein paar Vorschläge für die Nachbesetzung: Vom Pinzgauer Kletzenbrot bis zum Wachauer Marillenbusserl hat die Konditor-Weltmeisterin für „Heimat, Weihnacht, Österreich“ Adventbäckereien aus allen neun Bundesländern zusammengetragen.