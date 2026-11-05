Eveline Wild bringt Weihnachten ins Bücherregal

Für ihr neues Backbuch hat die Konditor-Weltmeisterin die köstlichsten Kekse Österreichs vereint. Die „Krone“ war dabei bei der Präsentation dabei und fand heraus, welche Favoriten Eveline Wild hat und warum die Tochter daheim manchmal das Kommando übernimmt.
Auch wenn es einige vielleicht noch nicht wahrhaben wollen: Weihnachten steht langsam aber sicher vor der Türe. Und dabei hat das Vanillekipferl auf Österreichs Kekstellern einen Stammplatz. Eveline Wild hätte da allerdings ein paar Vorschläge für die Nachbesetzung: Vom Pinzgauer Kletzenbrot bis zum Wachauer Marillenbusserl hat die Konditor-Weltmeisterin für „Heimat, Weihnacht, Österreich“ Adventbäckereien aus allen neun Bundesländern zusammengetragen.
Das Buch stellte sie am Donnerstagabend im Thalia auf der Wiener Mariahilferstraße vor. Und der Weg zum Ergebnis war alles andere als entspannt. Immerhin wurde das Projekt erst im heurigen Frühjahr entschieden: „Es war wirklich knackig. Das Jahr 2026 geht mit Bomben und Granaten zu Ende“, erzählt Wild im Gespräch mit der „Krone“.
Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen und bei 48 Rezepten kommt schon einiges zusammen. Welche Kekssorte bei der 46-Jährigen selbst nie fehlen darf? „Wenn ich ein bisschen Luft habe, nehme ich von der Firma einen Teig mit. Meistens Vanillekipferl oder Linzer Augen.“
Das Kommando in der Küche übernimmt dabei dann gerne die sechsjährige Tochter: „Da kann sie kleckern, da ist mir egal wie die Küche aussieht. Hauptsache sie ist happy.“ Und das ist doch auch der Spirit von Weihnachten, oder nicht?
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