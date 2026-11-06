Steirer (19) attackierte 17-Jährigen mit Messer

Konflikt um 100 Euro eskalierte

Auch der 17-Jährige in Leibnitz erlitt zunächst lebensbedrohliche Verletzungen, er ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr. Der Grund für den Messerangriff gestern in Gersdorf an der Mur war ein Konflikt um geborgtes Geld. Der 19-Jährige Leibnitzer hatte sich vor etwa einer Woche rund 100 Euro von einem 17-jährigen Bekannten, ebenfalls aus Leibnitz, ausgeborgt. Nachdem der 17-Jährige den Geldbetrag nach Angaben des 19-Jährigen „vehement zurückgefordert hatte“, vereinbarten die beiden ein Treffen in Gersdorf an der Mur.