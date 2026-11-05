1200-PS-Bolide mit V8 – aber nur als Stromaggregat

Innen geht es kaum dezenter zu. Carbon findet sich an Türen, Lenkrad, Armaturenbrett und Mittelkonsole. Vorne gibt es Recaro-Rennschalen, bezogen mit blauem Alcantara und Leder. Die Pedale sind aus Aluminium gefräst. Auf der Mittelkonsole sitzt ein roter Not-Aus-Schalter, und zwischen den hinteren Sitzen hat sogar ein maßgefertigter Carbon-Rennhelm seinen eigenen Platz. Vier Personen können also theoretisch mit auf die Rennstrecke. Ob die hinteren Passagiere das wirklich genießen, ist eine andere Frage.