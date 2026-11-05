Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im „Krone“-Check

Dieser Kleinwagen fährt nun ohne Hände am Lenkrad

Motor
05.11.2026 10:30
Hände weg vom Steuer in einem Kleinwagen: Im Pord Puma ist das jetzt möglich.
Hände weg vom Steuer in einem Kleinwagen: Im Pord Puma ist das jetzt möglich.(Bild: Ford)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Hände vom Lenkrad nehmen, das war bislang teuren Autos vorbehalten. Ford bietet seine „Selbstfahr-Funktion“ BlueCruise jetzt auch im Kleinwagen Puma an. Das teilautomatisierte System kann auf der Autobahn übernehmen. Die „Krone“ nahm das unter die Lupe – und die Hände vom Steuer. Allerdings mit Einschränkungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit fünf Jahren fahre ich jetzt einen Ford Fiesta. Mit dem bin ich eigentlich glücklich – bis auf eine Sache: Er hat keine Spurzentrierung, kann das Auto also nicht automatisch in der Spurmitte halten. Das heißt, ich muss auf der Autobahn permanent kleine Lenkbewegungen machen, um das Auto in der Spur zu halten. Nach einer Stunde Fahren bin ich dann meistens schon müde.

Der Ford Puma Gen-E ermöglicht teilautonomes Fahren.
Der Ford Puma Gen-E ermöglicht teilautonomes Fahren.(Bild: Vergil Siegl)

Als ich hörte, dass Ford die Funktion „BlueCruise“ jetzt auch im Kleinwagen Puma anbietet, war ich sofort neugierig. Es handelt sich um ein teilautomatisiertes System, bei dem der Fahrer auf dafür freigegebenen Autobahnabschnitten – den sogenannten „Blue Zones“ – die Hände komplett vom Lenkrad nehmen kann. Auf der sechsteiligen Skala des Autonomen Fahrens bedeutet das Stufe 2 (siehe Grafik), oder wie Ford in diesem Fall betont: Stufe 2+, also kurz vor Stufe 3.

(Bild: Krone KREATIV)

Das Auto fährt selbst, hält die Spur, den Abstand und passt die Geschwindigkeit an. Bisher gab es solche Systeme nur in teuren Modellen. Der Puma Gen-E startet bei 36.890 Euro, die BlueCruise-Funktion selbst kostet einmalig 1450 Euro und ist mindestens sieben Jahre lang nutzbar. Bei der BlueCruise Edition ab 42.390 Euro ist das Assistenz-System inkludiert.

Der Chauffeur übernimmt
Das erste Mal aktivierte ich BlueCruise auf der A22 in Wien. Die Bedienung ist simpel: Sobald das System erkennt, dass man sich in einer Blue Zone befindet, wird das Display blau. Jetzt kann man die Hände vom Lenkrad nehmen.

Auf dem Tachodisplay bleibt der Mensch auf dem Fahrersitz informiert.
Auf dem Tachodisplay bleibt der Mensch auf dem Fahrersitz informiert.(Bild: Vergil Siegl)

Ich gebe zu: Die ersten Sekunden waren ungewohnt, die Hände in den Schoß zu legen und dem Auto das Fahren alleine zu überlassen. Aber nach etwa fünf Sekunden war es für mich das Natürlichste der Welt. Es fühlt sich an, als hätte man plötzlich einen persönlichen Chauffeur.

Auch im Stau aktiv
Beeindruckend war die Stausituation. Auf der Rückfahrt geriet ich in stockenden Verkehr. BlueCruise blieb aktiv: Das Auto bremste selbstständig ab, wenn die Autos vor uns stehen blieben, und fuhr automatisch wieder an, wenn es weiterging. Ich musste gar nichts tun. Im Vergleich zu meinem Fiesta mit Schaltgetriebe, wo ich im Stau permanent kuppeln und schalten muss, ist das ein unglaublicher Komfortgewinn.

Auch im Stau arbeitet der unsichtbare Chauffeur.
Auch im Stau arbeitet der unsichtbare Chauffeur.(Bild: Vergil Siegl)

Es gibt aber Einschränkungen
Das System erkennt auch Verkehrszeichen zuverlässig. In einer 100er-Zone bremst es, wenn ein 80er-Schild kommt, selbstständig ab, und beschleunigt danach wieder. BlueCruise funktioniert aber nur auf Autobahnen, also nicht bei Ortsdurchfahrten.

Das müssen sie wissen
Fahrer muss im Tunnel das Lenkrad übernehmen
  • BlueCruise funktioniert ausschließlich auf Autobahnen, in vorgegebenen Zonen, bis 130 km/h. Darüber schaltet das System ab.
  • Kein automatischer Spurwechsel in der getesteten Version. Man setzt den Blinker und wechselt selbst – das ist kein Problem, aber erwähnenswert.
  • In Tunneln ist das System inaktiv. Bei längeren Tunneln muss man die Hände ans Lenkrad nehmen, da das GPS hier aussetzen kann. Nach dem Tunnel schaltet sich BlueCruise automatisch wieder ein.
  • Aufmerksamkeit bleibt Pflicht. Eine Infrarotkamera hinter dem Lenkrad überwacht den Blick. Schaut man ein paar Sekunden weg, kommt sofort die Warnung „Bitte Straße beachten“.

Beladen und laden
Abseits von BlueCruise ist der Puma Gen-E ein typischer kleiner Elektro-Crossover. Mit 1563 kg ist das 4,23-m-Auto relativ leicht für einen Stromer, das Fahrverhalten Ford-typisch sehr agil. In der Stadt und auf Landstraßen fährt er sich flott und wendig. 168 PS, 290 Nm, 0-100 in 8 Sekunden. Bei Tempo 160 wird elektronisch abgeregelt. Die Rekuperation ist stark genug, dass man in der Stadt fast nie das Bremspedal braucht – es handelt sich um echtes One-Pedal-Driving.

Der Ford Puma hat es faustdick hinter der Heckklappe.
Der Ford Puma hat es faustdick hinter der Heckklappe.(Bild: Vergil Siegl)

Die 46,8 kWh des NMC-Akkus sind für den Alltag völlig ausreichend. Laut WLTP-Norm reichen diese für 386 bis 417 Kilometer, in der Stadt sind es real über 450 Kilometer, auf der Autobahn etwa 275 Kilometer. Mit 100 kW DC-Ladeleistung ist der Puma Gen-E für seine Klasse ordentlich aufgestellt, von 10 auf 80 Prozent Ladestand dauert es im Idealfall 26 Minuten.

Der entscheidende Vorteil liegt woanders – und zwar bei den inneren Werten: 523 Liter Kofferraum, mit umgeklappter Rückbank sind es sogar 1283 Liter. Dazu die 145 Liter fassende „GigaBox“ unter dem Ladeboden und ein 43-Liter-Frunk unter der Fronthaube. Das ist mehr Stauraum als mancher größere Kombi bietet – und in dieser Fahrzeugklasse konkurrenzlos.

In den Kofferraum passen 523 Liter.
In den Kofferraum passen 523 Liter.(Bild: Vergil Siegl)
Die Gigabox unter dem Ladeboden schluckt noch einmal 145 Liter.
Die Gigabox unter dem Ladeboden schluckt noch einmal 145 Liter.(Bild: Vergil Siegl)

Fahrzit
BlueCruise ist die aufregendste Technologie, die ich je in einem leistbaren Auto erlebt habe. Sie funktioniert zuverlässig, ist intuitiv zu bedienen und nimmt einem auf langen Fahrten einen Großteil der Belastung ab. Die fehlende automatische Spurwechsel-Funktion in der getesteten Version ist schade, aber verschmerzbar.

Der Puma Gen-E selbst ist ein solides Stadtauto mit einem überragenden Kofferraum. Wenn man zu Hause oder in der Firma laden kann und die täglichen Strecken überschaubar sind, ist er eine gute Wahl. Für längere Fahrten braucht es ein bisschen Vorausplanung beim Laden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
05.11.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wolf mit Schafsbruder
Cupra Raval VZ: Ganz schön wild, der Kleine!
Rekordversuch
Abflug statt 500 km/h: 3-Millionen-Auto gecrasht
Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: Noch vieles offen beim Flugauto
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
325.510 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
104.753 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.026 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3101 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
498 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
394 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Motor
Im „Krone“-Check
Dieser Kleinwagen fährt nun ohne Hände am Lenkrad
Schräger Antrieb
1200-PS-Bolide mit V8 – aber nur als Stromaggregat
Wolf mit Schafsbruder
Cupra Raval VZ: Ganz schön wild, der Kleine!
Krone Plus Logo
Nach OGH-Urteil
Abgasskandal-Sammelaktion: Wer nun mitmachen kann
Weltpremiere
BMW M 1000 RS: Das stärkste Naked Bike der Welt

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf