Dieser Kleinwagen fährt nun ohne Hände am Lenkrad

Seit fünf Jahren fahre ich jetzt einen Ford Fiesta. Mit dem bin ich eigentlich glücklich – bis auf eine Sache: Er hat keine Spurzentrierung, kann das Auto also nicht automatisch in der Spurmitte halten. Das heißt, ich muss auf der Autobahn permanent kleine Lenkbewegungen machen, um das Auto in der Spur zu halten. Nach einer Stunde Fahren bin ich dann meistens schon müde.