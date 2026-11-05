Bußgeldrechner: Diese Delikte haben es in sich!

403 Verkehrstote wurden auf Österreichs Straßen im Jahr 2025 gezählt. Das ist der höchste Wert seit 2019. Fairerweise war die Verkehrsbelastung in den Corona-Jahren deutlich niedriger, womit sich auch weniger Unfälle ereigneten. Dennoch sind die Zahlen alarmierend. Auffallend: Es starben viermal so viele Männer wie Frauen.