Diese Wahl wird für Salzburgs ÖVP zur Blamage

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf ließ sich erstaunlich wenig anmerken, als sie das für die ÖVP blamable Ergebnis verkündete. Wolfgang Mayer, der neue Stellvertreter von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, erhielt bei der geheimen Wahl im Landtag nur 20 von 35 abgegebenen Stimmen. Das reicht für die Mehrheit zur Wahl ins neue Amt, für die ÖVP ist das Ergebnis aber ein echtes Problem.