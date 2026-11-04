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Nachfolge von Schnöll

Diese Wahl wird für Salzburgs ÖVP zur Blamage

Salzburg
04.11.2026 18:00
Wolfgang Mayer (Mi.) legt als Nachfolger von Stefan Schnöll einen holprigen Start hin. 20 von 35 ...
Wolfgang Mayer (Mi.) legt als Nachfolger von Stefan Schnöll einen holprigen Start hin. 20 von 35 Landtagsabgeordneten wählten ihn. FPÖ-Chefin Marlene Svazek sieht keine Abweichler in ihrer Partei.(Bild: Krone KREATIV/Tröster, Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die Wahl von Wolfgang Mayer zum neuen Landesvize und Nachfolger von Stefan Schnöll geriet am Mittwoch im Salzburger Landtag für die ÖVP zur Blamage. Denn nicht alle 22 Mandatare der schwarz-blauen Koalition stimmten für ihn. Sofort gingen in den Regierungsparteien die Diskussionen los.

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Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf ließ sich erstaunlich wenig anmerken, als sie das für die ÖVP blamable Ergebnis verkündete. Wolfgang Mayer, der neue Stellvertreter von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, erhielt bei der geheimen Wahl im Landtag nur 20 von 35 abgegebenen Stimmen. Das reicht für die Mehrheit zur Wahl ins neue Amt, für die ÖVP ist das Ergebnis aber ein echtes Problem.

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