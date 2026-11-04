350 Euro Geldbuße nach Protest bei Festspielen

Fast eineinhalb Jahre sind vergangen, als eine Gruppe von Aktivisten die Bühne bei der Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule kaperte und mit Pro-Palästina-Plakaten politische Stimmung machte – und dabei die Rede des Vizekanzlers unterbrach. Die Störaktion löste österreichweit Aufregung aus, da den fünf Aktivisten der Zugang durch Zutrittskarten mit der Aufschrift „Salzburger Festspeiben“ statt Festspiele gelang. Zudem verkleideten sie sich als Bühnenarbeiter. Eine Ex-Mitarbeiterin soll geholfen haben. Doch was waren die Konsequenzen? Alle fünf wurden wegen Urkundenfälschung nach dem Paragraf 223 des Strafgesetzbuches angeklagt. Der erste Aktivist wurde Anfang Mai in Wien – auch wegen anderer Klima-Protestaktionen sowie wegen Sachbeschädigung – verurteilt: zu einer Geldstrafe in Höhe von 880 Euro.