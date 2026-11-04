Oberösterreich bleibt trotz Trump-Flop vorsichtig

Die USA sind Oberösterreichs zweitwichtigster Handelspartner. Während Donald Trumps Präsidentschaft sind die Exporte dorthin aber massiv eingebrochen. Ist die Niederlage der Republikaner bei den Midterm-Wahlen der Wendepunkt? Wirtschaft und Politik in OÖ bleiben da vorerst einmal zurückhaltend.
Güter im Wert von 2,7 Milliarden Euro exportierte Oberösterreich im Vorjahr in die Vereinigten Staaten. Die USA blieben damit zwar nach Deutschland (17,3 Mrd. Euro) unser zweitwichtigster Handelspartner – die Ausfuhren dorthin waren aber seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Donald Trump 2024 um satte 27,42 Prozent eingebrochen. Für 2026 liegen noch keine Zahlen vor, klar ist aber: Die erratische Politik des Republikaners – Stichwort Zölle – hat den Handelsbeziehungen zwischen Oberösterreich und den USA nicht gutgetan.
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