Oberösterreich bleibt trotz Trump-Flop vorsichtig

Güter im Wert von 2,7 Milliarden Euro exportierte Oberösterreich im Vorjahr in die Vereinigten Staaten. Die USA blieben damit zwar nach Deutschland (17,3 Mrd. Euro) unser zweitwichtigster Handelspartner – die Ausfuhren dorthin waren aber seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Donald Trump 2024 um satte 27,42 Prozent eingebrochen. Für 2026 liegen noch keine Zahlen vor, klar ist aber: Die erratische Politik des Republikaners – Stichwort Zölle – hat den Handelsbeziehungen zwischen Oberösterreich und den USA nicht gutgetan.