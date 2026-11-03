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Will in die Bundesliga

Pfeifen ist bei ihr eine Familiensache

Sport
03.11.2026 21:00
Schiedsrichterin Vanja Vucanocic hat die Herren-Bundesliga im Visier.
Schiedsrichterin Vanja Vucanocic hat die Herren-Bundesliga im Visier.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Lob für Schiedsrichter ist im Fußball eine Seltenheit. Vanja Vucanovic durfte sich zuletzt darüber freuen. Die 26-jährige Eugendorferin stammt aus einer echten Schiri-Familie, wollte ursprünglich aber gar nicht zur Pfeife greifen. Mittlerweile hat sie ein großes Ziel vor Augen: die Herren-Bundesliga.

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Dass ein Schiedsrichter-Team gelobt wird, kommt selten vor. Aber im Salzburger Liga-Hit zwischen Straßwalchen und Bürmoos so geschehen. Die Leistung von Spielleiter Sebastian Stadler und seinen Assistenten Michael Kaps und Vanja Vucanovic wurde von beiden Seiten und Zuschauern anerkannt.

Die Letztgenannte erlebt das häufiger: „Das macht mich stolz, wenn ich so etwas höre“, freut sich die 26-Jährige, die erst seit dreieinhalb Jahren zur Pfeife greift. Und das, obwohl sie aus einer Schiedsrichter-Familie stammt. Papa Mico und Bruder Njegos sind ebenfalls als Spielleiter unterwegs. „Anfangs habe ich mich geweigert, ich sah mich nicht als jemand, der Führung übernimmt oder eine Partie leitet“, grinst die Eugendorferin. Nachsatz: „Aber als mein Bruder dann damit angefangen hat, hat es mich auch gepackt.“

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Und das richtig. Im Salzburger Unterhaus ist sie schon länger aktiv, auch in der Frauen-Bundesliga durfte sie schon Spiele leiten. „Ich bekomme sehr viel Vertrauen, dafür bin ich sehr dankbar“, erklärte die Flachgauerin. Die unter anderem ein großes Ziel verfolgt: „Ich würde gerne in der Herren-Bundesliga pfeifen.“ Papa Mico ist sicher, dass das nicht mehr lange dauern wird: „Das schafft sie ganz bestimmt, sie wird die beste Schiedsrichterin des Landes!“ 

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