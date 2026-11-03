Pfeifen ist bei ihr eine Familiensache

Die Letztgenannte erlebt das häufiger: „Das macht mich stolz, wenn ich so etwas höre“, freut sich die 26-Jährige, die erst seit dreieinhalb Jahren zur Pfeife greift. Und das, obwohl sie aus einer Schiedsrichter-Familie stammt. Papa Mico und Bruder Njegos sind ebenfalls als Spielleiter unterwegs. „Anfangs habe ich mich geweigert, ich sah mich nicht als jemand, der Führung übernimmt oder eine Partie leitet“, grinst die Eugendorferin. Nachsatz: „Aber als mein Bruder dann damit angefangen hat, hat es mich auch gepackt.“