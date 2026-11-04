Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Brucknerhaus Linz

Anna Mabo groovt per Anhalter durch die Galaxis

Oberösterreich
04.11.2026 16:00
Regisseurin, Liedermacherin, Sprachakrobatin: Anna Mabo gehört zu den aufregendsten Stimmen der ...
Regisseurin, Liedermacherin, Sprachakrobatin: Anna Mabo gehört zu den aufregendsten Stimmen der österreichischen Kulturszene.(Bild: julia wesely)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Im Linzer Brucknerhaus steht am Samstag, 7. November, „Per Anhalter durch die Galaxis“ am Programm: Die Wiener Liedermacherin Anna Mabo nimmt das Publikum mit auf eine absurd-poetische Reise durch den Kultklassiker von Douglas Adams. Prominente Schauspielerinnen unterstützen sie. Im „Krone“-Talk plaudert sie über das Universum – und darüber, warum sie Männer nicht beneidet.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mal Singer-Songwriterin, mal Bühnenpoetin, mal brillante Geschichtenerzählerin: Anna Mabo bewegt sich spielerisch zwischen Konzert, Literatur und Theater.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
04.11.2026 16:00

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Epstein-Akten: Kommt nun „Vertuschung“ ans Licht?
233.614 mal gelesen
Mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Parlamentswahlen eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der ...
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.587 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
114.470 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Epstein-Akten: Kommt nun „Vertuschung“ ans Licht?
2537 mal kommentiert
Mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Parlamentswahlen eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
688 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Oberösterreich
Er ist „unantastbar“
Trafikanten-Schreck beim 9. Coup endlich gefilmt
Neues Labor in Linz
„Betriebe testen hier unter echten Bedingungen“
Rotmilan verendet
Geschützten Vogel gefangen: Jäger freigesprochen
Krone Plus Logo
Brucknerhaus Linz
Anna Mabo groovt per Anhalter durch die Galaxis
Hilfreicher Hinweis
Nach Verwüstung in Kirche ist Täter nun gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf