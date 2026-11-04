Anna Mabo groovt per Anhalter durch die Galaxis

Im Linzer Brucknerhaus steht am Samstag, 7. November, „Per Anhalter durch die Galaxis“ am Programm: Die Wiener Liedermacherin Anna Mabo nimmt das Publikum mit auf eine absurd-poetische Reise durch den Kultklassiker von Douglas Adams. Prominente Schauspielerinnen unterstützen sie. Im „Krone“-Talk plaudert sie über das Universum – und darüber, warum sie Männer nicht beneidet.