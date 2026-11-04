Wohin das viele Geld der Tourismusverbände fließt

Der Tourismus zählt zu den wichtigsten und erfolgreichsten Wirtschaftszweigen in Tirol. Und zu den viel gescholtenen! Schließlich hat der Erfolg Nebenwirkungen wie Verkehr und Eingriffe in die Natur. Auch die Finanzierung der 34 Tourismusverbände (TVBs) stößt vielen sauer auf, da sie zu einem Gutteil aus Pflichtbeiträgen aller Unternehmer gesichert wird.