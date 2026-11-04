Günstig und gefährlich
Masse statt Klasse: Russlands Spione im Wandel
Lange galten russische Geheimdienste als hochprofessionell, ihre Operationen als sorgfältig geplant. Doch Moskau setzt zunehmend auf Masse statt Klasse. Warum dieser Wandel für Europa gefährlich ist und wieso der Westen dazu selbst beigetragen hat – Krone+ mit den Hintergründen.
Erst am vergangenen Donnerstag verkündete die deutsche Bundesanwaltschaft die Festnahme eines mutmaßlichen russischen Spions im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree. Der ukrainische Staatsbürger Vadym Y. soll seit spätestens Juli 2025 über einen Mittelsmann mit einem russischen Nachrichtendienst in Kontakt gestanden und für diesen militärisch relevante Informationen gesammelt haben – unter anderem zur Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen sowie zu Personal und militärischen Anlagen an Standorten zur Sicherung der NATO-Ostflanke.
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