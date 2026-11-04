Masse statt Klasse: Russlands Spione im Wandel

Erst am vergangenen Donnerstag verkündete die deutsche Bundesanwaltschaft die Festnahme eines mutmaßlichen russischen Spions im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree. Der ukrainische Staatsbürger Vadym Y. soll seit spätestens Juli 2025 über einen Mittelsmann mit einem russischen Nachrichtendienst in Kontakt gestanden und für diesen militärisch relevante Informationen gesammelt haben – unter anderem zur Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen sowie zu Personal und militärischen Anlagen an Standorten zur Sicherung der NATO-Ostflanke.