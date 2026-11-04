Neuer Direktor für Landesrechnungshof steht fest

Seine Amtszeit als Landesrechnungshofdirektor beginnt am 1. März 2027 und dauert zwölf Jahre. Der Rechnungshof ist ein Organ des Salzburger Landtags und prüft die Arbeit der Landesregierung sowie von Unternehmen im Einfluss des Landes. Erlmoser folgt auf Ludwig Hillinger, der das Amt 2015 übernommen hatte.