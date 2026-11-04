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Einstimmige Wahl

Neuer Direktor für Landesrechnungshof steht fest

Salzburg
04.11.2026 11:30
Markus Erlmoser übernimmt im März den Chefposten im Landesrechnungshof.
Markus Erlmoser übernimmt im März den Chefposten im Landesrechnungshof.(Bild: Christina Wagner-Berger – Christina Photography)
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Von Salzburg-Krone

Am Mittwoch wurde neben einem neuen Landeshauptfrau-Stellvertreter vom Salzburger Landtag auch der künftige Landesrechnungshofdirektor gewählt. Die Wahl fiel auf Markus Erlmoser. Der Flachgauer bekam 35 von 35 Stimmen.

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Erlmoser arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Finanzministerium und war einer von neun Kandidaten für das Amt. Er leitet seit 2024 die Abteilung Interne Revision im Finanzministerium. Der gebürtige Salzburger ist Vater von zwei Kindern.

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Seine Amtszeit als Landesrechnungshofdirektor beginnt am 1. März 2027 und dauert zwölf Jahre. Der Rechnungshof ist ein Organ des Salzburger Landtags und prüft die Arbeit der Landesregierung sowie von Unternehmen im Einfluss des Landes. Erlmoser folgt auf Ludwig Hillinger, der das Amt 2015 übernommen hatte.

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