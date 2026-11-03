Eisbullen haben es mit vier Baustellen zu tun

Nach der ersten intensiven Phase im Eishockey-Jahr steht nun die erste Länderspielpause an. Während es für die Eisbullen Kickert, Nissner und Wukovits mit dem heimischen Nationalteam zum Deutschland-Cup geht, stehen für den Rest der Truppe von Coach Teemu Levijoki Systemverfeinerungen an. „Ich bin zufrieden, wie es derzeit läuft, aber wir haben noch viel zu tun“, erklärte der Trainer. Die Verschnaufpause bietet der „Krone“ eine gute Gelegenheit für die erste Analyse.