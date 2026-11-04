Red Bull Salzburg verlängert mit Verteidiger

„Als ich damals in die U14 nach Salzburg gewechselt bin, war es mein großer Traum, einmal im Stadion und für den FC Red Bull Salzburg spielen zu können. Mit Beginn dieser Saison ist dann plötzlich alles ganz schnell gegangen und ich war anfangs selbst ein wenig überrascht, wie gut es gelaufen ist. Seither genieße ich meine Einsätze, habe aber noch längst nicht genug“, wurde der Verteidiger am Mittwochmittag in einer Klub-Aussendung zitiert.