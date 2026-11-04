Red Bull Salzburg verlängert mit Verteidiger

Kurz vor Abflug zum Europa League-Gastspiel bei Anderlecht vermeldete Red Bull Salzburg die Verlängerung eines Innenverteidigers. Der 19-jährige Wiener unterschreibt einen Vertrag bis 2030.
„Er hat in den vergangenen Monaten einen enormen Sprung gemacht und spielt auf einem konstant hohen Niveau“, zeigte sich Sportboss Markus Mann über die getrocknete Tinte von Valentin Zabransky erfreut. Der 19-jährige gebürtige Wiener wechselte 2021 von Stadlau in die Bullen-Akademie und kämpfte sich in die Kampfmannschaft des einstigen Serienmeisters.
Ich war anfangs selbst ein wenig überrascht, wie gut es gelaufen ist.
Valentin ZABRANSKY, FC Red Bull Salzburg
„Als ich damals in die U14 nach Salzburg gewechselt bin, war es mein großer Traum, einmal im Stadion und für den FC Red Bull Salzburg spielen zu können. Mit Beginn dieser Saison ist dann plötzlich alles ganz schnell gegangen und ich war anfangs selbst ein wenig überrascht, wie gut es gelaufen ist. Seither genieße ich meine Einsätze, habe aber noch längst nicht genug“, wurde der Verteidiger am Mittwochmittag in einer Klub-Aussendung zitiert.
Bullen gastieren bei Anderlecht
Am Donnerstagabend trifft Zabransky mit den Bullen in der Ligaphase der Europa League auswärts auf Anderlecht. Die „Krone“ berichtet dabei ausführlich aus Belgien.
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