Knappe Mehrheit für Mayer als neuem Landes-Vize

Die Wahl von Wolfgang Mayer (ÖVP) zum Landeshauptfrau-Stellvertreter von Karoline Edtstadler hat in Salzburg eine Überraschung gebracht. Mayer wurde nicht von allen Mandataren der schwarz-blauen Koalition gewählt und startet mit einer Hypothek als Nachfolger von Stefan Schnöll.
Bei der Wahl im Salzburger Landtag kam Wolfgang Mayer (ÖVP) Mittwochfrüh auf 20 von 36 Stimmen. Die ÖVP-FPÖ-Koalition im Land verfügt aber über 22 Mandatare. Konkret gab es 15 Nein-Stimmen. Eine KPÖ-Abgeordnete fehlte am Mittwoch.
Nachdem die Opposition schon angekündigt hatte, Mayer nicht zu wählen, ist klar, dass es auch in den Reihen der Koalition zwei Nein-Stimmen gab. Der 47-Jährige übernimmt die gewichtigen Ressorts Finanzen, Gesundheit und Verkehr.
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