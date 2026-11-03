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Salzburgs Vertessen:

„Spiel gegen Anderlecht? Wir haben die Nase vorn“

Red Bull Salzburg
03.11.2026 20:00
Yorbe Vertessen, der Belgier bei Red Bull Salzburg.
Yorbe Vertessen, der Belgier bei Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Red Bull Salzburg trifft am Donnerstag am vierten Spieltag der Europa League auf den RSC Anderlecht. Vor dem Duell mit dem hochdekorierten Klub sprach Salzburgs Belgier Yorbe Vertessen mit der „Krone“ über den Gegner, 

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Vier Belgier haben in der Red Bull-Ära bislang für Salzburg gespielt. Yorbe Vertessen ist aktuell der einzige Mann aus der parlamentarischen Monarchie. Vor der Partie gegen den RSC Anderlecht in der Europa League am Donnerstag sprach die „Krone“ mit dem 25-Jährigen über … 

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