Diebin: „Ich habe das nur für meine Kinder getan“

Verurteilte darf das Gefängnis jetzt verlassen

Nach europaweiter Fahndung wurde die Kolumbianerin in Innsbruck gefasst. Seit ihrer Festnahme saß die Unbescholtene in U-Haft. Gut zwei Monate später, gestand sie vor Gericht ihre Mithilfe, wollte der Richterin auch einreden, sie habe nicht gewusst, was die Männer abziehen. Von den 10.000 Euro Beute bekam sie nur 600 Euro ab – die sie auch nach Kolumbien schickte.