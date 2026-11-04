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300 Gramm Gras

Geruch verriet Türken (39) mit Drogen im Auto

Chronik
04.11.2026 16:30
300 Gramm fand die Polizei im Auto des Autofahrers.
300 Gramm fand die Polizei im Auto des Autofahrers.(Bild: Zwefo)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine größere Menge an Cannabis führte ein 39-jähriger Türke in Bad Hofgastein mit sich im Auto mit. Bei einer zufälligen Kontrolle nahmen Polizisten erst den verdächtigen Geruch wahr – und entdeckten dann das Gras. Dazu nahmen sie sein Mobiltelefon und mitgeführtes Bargeld mit.

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Einen starken Cannabisgeruch nahen die Beamten wahr, als sie den türkischen Staatsangehörigen in Bad Hofgastein (Pongau) kontrollierten. Schnell stellte sich heraus: Der Mann hatte 300 Gramm Gras im Auto.

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Darauf angesprochen gab er an, dass dieses ausschließlich für den Eigenkonsum bestimmt sei. Die Beamten stellten daraufhin sein mitgeführtes Bargeld und sein Telefon sicher. Er wurde angezeigt. 

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