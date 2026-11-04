Geruch verriet Türken (39) mit Drogen im Auto

Eine größere Menge an Cannabis führte ein 39-jähriger Türke in Bad Hofgastein mit sich im Auto mit. Bei einer zufälligen Kontrolle nahmen Polizisten erst den verdächtigen Geruch wahr – und entdeckten dann das Gras. Dazu nahmen sie sein Mobiltelefon und mitgeführtes Bargeld mit.
Einen starken Cannabisgeruch nahen die Beamten wahr, als sie den türkischen Staatsangehörigen in Bad Hofgastein (Pongau) kontrollierten. Schnell stellte sich heraus: Der Mann hatte 300 Gramm Gras im Auto.
Darauf angesprochen gab er an, dass dieses ausschließlich für den Eigenkonsum bestimmt sei. Die Beamten stellten daraufhin sein mitgeführtes Bargeld und sein Telefon sicher. Er wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.