Frau aus brennendem Haus gerettet: „Das war knapp“

Eigentlich wollte Johannes Pfeifenberger seine kleine Tochter hinlegen, als plötzlich sein Telefon läutete. „Es brennt, im Nachbarhaus brennt es“, schallte ihm die verzweifelte Stimme der Frau seines guten Freundes entgegen. Pfeifenberger zögerte nicht, rannte sofort ins Freie – und das recht spärlich bekleidet. „Ich war oben ohne, hatte nur eine kurze Hose und keine Schuhe an“, kann der 30-Jährige mittlerweile schon wieder lächeln.