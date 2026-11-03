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Mutiger Lebensretter

Frau aus brennendem Haus gerettet: „Das war knapp“

Salzburg
03.11.2026 19:00
Johannes Pfeifenberger zögerte nicht und befreitet eine Pensionistin aus ihrem brennenden Haus.
Johannes Pfeifenberger zögerte nicht und befreitet eine Pensionistin aus ihrem brennenden Haus.(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Sein rasches Handeln verhinderte wohl eine Tragödie! Der Salzburger Johannes Pfeifenberger rettete eine Frau (78) samt deren Hund aus ihrem brennenden Haus. Die Bewohnerin hatte das Feuer gar nicht bemerkt. Der „Krone“ berichtet Pfeifenberger über die bangen Augenblicke ... 

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Eigentlich wollte Johannes Pfeifenberger seine kleine Tochter hinlegen, als plötzlich sein Telefon läutete. „Es brennt, im Nachbarhaus brennt es“, schallte ihm die verzweifelte Stimme der Frau seines guten Freundes entgegen. Pfeifenberger zögerte nicht, rannte sofort ins Freie – und das recht spärlich bekleidet. „Ich war oben ohne, hatte nur eine kurze Hose und keine Schuhe an“, kann der 30-Jährige mittlerweile schon wieder lächeln.

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