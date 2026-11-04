Tausende wechselten heuer ihren Stromanbieter

Alles wird teurer und dazu gehören leider auch die Energiekosten. In Zeiten hoher Inflation und globalen Krisen explodieren insbesondere die Preise bei Energie. Die „Krone“ berichtete erst kürzlich über den extremen Kostenanstieg etwa für Salzburger Haushalte, die mit Gas heizen. Die vergangenen Jahre waren vor allem für einkommensschwache Haushalte finanziell fordernd, daher wurden seitens Politik und Wirtschaft die Rufe immer lauter, den eigenen Energielieferanten öfter zu wechseln und auf günstigere Verträge umzusteigen.