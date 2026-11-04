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Hohe Energiekosten

Tausende wechselten heuer ihren Stromanbieter

Salzburg: Wirtschaft
04.11.2026 13:05
9546 Salzburger Kunden suchten sich heuer einen neuen Strom- oder Gaslieferanten.
9546 Salzburger Kunden suchten sich heuer einen neuen Strom- oder Gaslieferanten.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von Salzburg-Krone

Tausende Salzburger wechselten heuer ihren Energieanbieter. Laut Zahlen der E-Control wählten 8361 Salzburger Kunden einen neuen Stromlieferanten und 1185 Kunden einen neuen Gasanbieter. Noch nie haben so viele wie heuer bundesweit ihren Energieanbieter gewechselt, so die Bilanz.

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Alles wird teurer und dazu gehören leider auch die Energiekosten. In Zeiten hoher Inflation und globalen Krisen explodieren insbesondere die Preise bei Energie. Die „Krone“ berichtete erst kürzlich über den extremen Kostenanstieg etwa für Salzburger Haushalte, die mit Gas heizen. Die vergangenen Jahre waren vor allem für einkommensschwache Haushalte finanziell fordernd, daher wurden seitens Politik und Wirtschaft die Rufe immer lauter, den eigenen Energielieferanten öfter zu wechseln und auf günstigere Verträge umzusteigen. 

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Diesen Rufen sind offenbar heuer bundesweit so viele Personen gefolgt, wie noch nie zuvor. In Salzburg wechselten insgesamt 9546 Kunden ihren Strom- und Gaslieferanten. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wo sich noch 9304 Kunden für den Wechsel entschieden. Laut Zahlen der E-Control wählten heuer 8361 Salzburger Kunden einen neuen Stromlieferanten und 1185 Kunden einen neuen Gasanbieter.

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