Weihnachtszauber mit Lamas, Ziegen und Katzen

Es stehen gleich mehrere Veranstaltungen an:

Am 3. Dezember gibt es ein Weihnachtskonzert ab 20 Uhr mit Marc Pircher und Markus Wohlfahrt. Tickets gibt es im Online-Shop. Am 6. Dezember wird der Nikolaus von 14:00 bis 16:00 Uhr den geretteten Tieren auf Gut Aiderbichl Henndorf einen Besuch abstatten mit kleinen Mitbringseln an die Gäste. Selbst an Heiligabend sind alle Kinder eingeladen, sich das Warten aufs Christkind zu verkürzen. Von 11:00 bis 15:00 Uhr werden in der festlich geschmückten Kapelle verschiedene Weihnachtsgeschichten vorgelesen.