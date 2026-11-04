Weihnachtszauber mit Lamas, Ziegen und Katzen

Das Gut Aiderbichl lädt alle Tierliebhaber ab 13. November zur weihnachtlichen Stimmung in Henndorf bei Salzburg ein. Auf Besucher warten neben tierischen Begegnungen und Streicheleinheiten auch warme Getränke und eine Weihnachtskrippe. Am 3. Dezember gibt es ein Weihnachtskonzert und am 6. Dezember kommt der Nikolaus!
Ab dem 13. November geht es los: Auf dem Gut Aiderbichl-Gelände treffen Besucher inmitten der weihnachtlich geschmückten Atmosphäre auf gerettete Schafe, Schweine, Lamas oder Ziegen. Auch die Ponys freuen sich auf Besuch: Täglich von 10:30 bis 11:30 Uhr und 14:30 bis 16:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sie beim Putzen und Striegeln näher kennenzulernen.
Für Katzenfans wird es besonders: „Alle Katzenfreunde sind herzlich eingeladen, sich in unserem Katzenwohnzimmer mit einem schnurrenden Schmusetiger aufzuwärmen“, so Gutsleiterin Maria Kaindl. In den Ferien ist das Katzenwohnzimmer täglich von 11:00 bis 11:30 Uhr sowie von 16:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Während der Weihnachtsferien können Kinder ab sechs Jahren – mit Anmeldung – beim Junior-Tierpfleger-Programm die geretteten Tiere hautnah erleben und bei der Stallpflege mitmachen.
Es stehen gleich mehrere Veranstaltungen an:
Am 3. Dezember gibt es ein Weihnachtskonzert ab 20 Uhr mit Marc Pircher und Markus Wohlfahrt. Tickets gibt es im Online-Shop. Am 6. Dezember wird der Nikolaus von 14:00 bis 16:00 Uhr den geretteten Tieren auf Gut Aiderbichl Henndorf einen Besuch abstatten mit kleinen Mitbringseln an die Gäste. Selbst an Heiligabend sind alle Kinder eingeladen, sich das Warten aufs Christkind zu verkürzen. Von 11:00 bis 15:00 Uhr werden in der festlich geschmückten Kapelle verschiedene Weihnachtsgeschichten vorgelesen.
Neu ist die geschnitzte Weihnachtskrippe des Krippenbauers Hans Gangl. Bis 6. Jänner ist der Weihnachtszauber auf Gut Aiderbichl geöffnet.
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