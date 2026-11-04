Wieder langer Einsatz der Bergretter am Hochkönig

Der Bergsteiger kam beim Abstieg im Birgkar auf etwa 2300 Metern Höhe zu Sturz und rutschte in eine Rinne. „Er hatte Glück, dass er dort zu liegen kam. Denn es geht in diesem Bereich noch weit runter über steile Felswände. Wir haben seinen Absturzort auf der Karte unseres Einsatzsystems gesehen“, sagt Ortsstellen- und Einsatzleiter Haggenmüller. Die Ortung des Verunglückten erwies sich allerdings schwierig.