Sechs Messerstiche und 13 Jahre Freiheitsstrafe

Einstimmig Mordversuch

Vergeblich. Jetzt muss der Algerier für 13 Jahre in die Zelle. Das entschieden die acht Geschworenen einstimmig am Dienstag im Salzburger Landesgericht bei der Fortsetzung des Prozesses. Was war passiert? Der 28-Jährige lieferte sich in der Nacht auf den 10. Dezember 2025 am Südtiroler Platz vor dem Salzburger Hauptbahnhof einen Raufhandel. Ein Deutscher (30) wollte schlichten und wurde dann zum Opfer: Der 28-Jährige zückte ein Klappmesser und stach zuerst dreimal gegen die Beine des Deutschen. Danach ging er nochmal zu ihm und stach weitere dreimal zu – diesmal gegen den Kopfbereich.