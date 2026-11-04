Dr. Bohl: „Würde nicht mit mir zusammen sein“

Paulus Bohl war bei „Dancing Stars“, ist Kabarettist und einer der größten heimischen Social-Media-Stars. Vor seiner Tour in Salzburg sprach er mit der „Krone“ über Beziehung, Eifersucht und seinem 30er. Doch auch über das ein oder andere berufliche „Hoppala“ packte der beliebteste Lockenkopf Österreichs aus.
„I wü mi verlieren, dich die ganze Nacht panieren“, singt Kabarettist Paulus Bohl in seiner letzten Single über die Liebe zum Schnitzel. Der Wiener, auch bekannt als „Dr. Bohl“, ist einer der größten heimischen Social-Media-Stars. Am Dienstagabend machte er im Zuge seiner Kabarett-Tour „SOLO“ halt im Salzburger Europark.
Bohl räumt seine Red Flags ein
Dort packte Bohl über intime Details aus seiner Vergangenheit aus: schlechte Tinder-Dates und Red Flags (auf Deutsch: rote Fahne). In der Jugendsprache sind damit Warnsignale bei Dating-Partnern gemeint. Und was sind Bohls eigene Red Flags?
Man muss mich immer wieder auf den Boden der Realität zurückholen.
Paulus Bohl
„Ich würde nicht mit mir zusammen sein wollen“, so Bohl zur „Krone“ im Backstagebereich kurz vor seinem Auftritt. „Ich bin sehr viel unterwegs und schweife gedanklich oft ab. Da muss man mich immer wieder auf den Boden der Realität zurückholen“, räumt der 29-Jährige ein. Aber: „Meiner Freundin gelingt das sehr gut.“
Seit zwei Jahren ist Bohl in festen Händen. Spielt Eifersucht eine Rolle, wenn er bei seinen Auftritten über verflossene Liebschaften erzählt? „Nein, das wäre sonst schwierig. Bei ,Dancing Stars‘ hat sie meine Profi-Tanzpartnerin Catharina Malek sofort kennengelernt. Sie ist da entspannt.“
Wie mit Pannen umgehen?
Noch 20 Auftritte stehen Bohl bis Weihnachten in Österreich und Bayern bevor. 20-mal dasselbe Programm durchziehen, 20 Mal Hunderte Gesichter zum Lachen bringen. „Hoppalas gibt es immer wieder. Mein Mikrofon ist öfter ausgefallen. Das merke ich in den Momenten nicht und brülle weiter rein. Bis dann ein Techniker zu mir kommt und wir das Programm auf der Bühne kurz unterbrechen müssen“, lacht Bohl. „Man muss darüberstehen und sich selbst nicht zu ernst nehmen.“
Für Bohl naht ein runder Geburtstag. In zwei Wochen wird der Comedian 30 Jahre alt. „Den gehe ich entspannt an. Wir werden mit der Familie essen und das Beisammensein genießen.“ Am nächsten Tag steht schon der nächste Auftritt an. Da muss er fit sein!
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