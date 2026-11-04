Dr. Bohl: „Würde nicht mit mir zusammen sein“

Wie mit Pannen umgehen?

Noch 20 Auftritte stehen Bohl bis Weihnachten in Österreich und Bayern bevor. 20-mal dasselbe Programm durchziehen, 20 Mal Hunderte Gesichter zum Lachen bringen. „Hoppalas gibt es immer wieder. Mein Mikrofon ist öfter ausgefallen. Das merke ich in den Momenten nicht und brülle weiter rein. Bis dann ein Techniker zu mir kommt und wir das Programm auf der Bühne kurz unterbrechen müssen“, lacht Bohl. „Man muss darüberstehen und sich selbst nicht zu ernst nehmen.“