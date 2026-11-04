Kühlregale gehackt: Gefahr noch nicht gebannt!

Keine Entspannung zu erwarten

Eine Entspannung in der Gefährdungslage zeichne sich auch nicht ab. Fast auf allen IT-Sicherheitsveranstaltungen, auf denen er in der letzten Zeit gewesen sei, habe ein Teil der Belegschaft gefehlt, weil sie mit einem Hack zu tun hatten, schildert Roth. „Ich gehe davon aus, dass die Hacks mehr werden – und auch die Probleme zunehmen.“